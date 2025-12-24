Haberler

İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 zanlı gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı