İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
