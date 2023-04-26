İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, torbacı ve sokak satıcısı olarak aranan 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 5 kilo marihuana ve 282 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, torbacı ve sokak satıcısı olarak aranan 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 5 kilo marihuana ve 282 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, bu sabah torbacı ve sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde Özel Harekat timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde ve otomobillerinde hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 29 bin 28 extacy hap, 23 suboxone sentetik ecza hapı, 5 kilo 88 gram marihuana, 282 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 88 bin 360 lira ile 100 dolar ele geçildi.