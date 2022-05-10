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Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 30 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 30 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, bu sabah saat 06.00'da 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 160 gram bonzai, 3 gram eroin, 2 hassas terazi ve 39 bin 200 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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