Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Avcılar'da sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramalarında, paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ve 10 bin 500 lira ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 230 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

"Bunu yapmazlarsa toptan yok ederiz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.