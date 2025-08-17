İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve 75 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Maltepe'de bir araç ve Büyükçekmece'de bir adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin de yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

