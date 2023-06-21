İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 184 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgisi olan torbacıların ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 184 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların İstanbul ayağında 184 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgisi olan torbacıların ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Sabah saatlerinde İstanbul genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 184 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 685 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 3,5 gram marihuana, 800 lira, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet fişek ele geçirildi.