İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 184 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgisi olan torbacıların ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 184 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 685 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 3,5 gram marihuana, 800 lira, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 24 adet fişek ele geçirildi.