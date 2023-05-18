İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da yapılan 9 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda 14 kilo 750 gram Hint Keneviri, 86 kilogram kristal metamfetamin, 178 bin 716 adet ectasy hap, 14 kilogram 953 gram kokain, 7 kilogram 840 gram eroin, 13 kilogram 593 gram toz ecstasy, 2 tabanca, 25 fişek, 4 hassas terazi ele geçirildi.

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada yapılan 9 ayrı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yapılan aramalarda 14 kilo 750 gram Hint Keneviri, 86 kilogram kristal metamfetamin, 178 bin 716 adet ectasy hap, 14 kilogram 953 gram kokain, 7 kilogram 840 gram eroin, 13 kilogram 593 gram toz ecstasy, 2 tabanca, 25 fişek, 4 hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir'de uyuşturucu ticareti yapanlara ait olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Son bir haftada düzenlenen 9 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 750 gram Hint Keneviri, 86 kilogram kristal metamfetamin, 178 bin 716 adet ectasy hap, 14 kilogram 953 gram kokain, 7 kilogram 840 gram eroin, 13 kilogram 593 gram toz ecstasy, 2 adet tabanca, 25 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir adresi çoğaltım merkezi haline getirdiği, yurt dışından gelen toz ecstasyi burada makinelerle hap şekline getirdiği, bir başka şüphelinin ise aracında koltuğun altını zula haline çevirdiği polisin ise koltuğu sökerek uyuşturucu maddeleri çıkardığı anlar görüldü.