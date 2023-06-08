İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde, para ve bir av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul'da önceki gün uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün Sancaktepe, Sultanbeyli, Bahçelievler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ise 7 kilo 10 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, 1 kilo 950 gram marihuana, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 430 lira para ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilecek.