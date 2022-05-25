İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Gaziosmanpaşa'daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.

Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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