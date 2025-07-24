İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Esenyurt'ta iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda, 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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