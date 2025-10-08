İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Ünlü İsim Adli Tıp'ta

Haberler

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda haklarında soruşturma başlatılan 12 ünlü isim, ifade işlemlerinin ardından kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Operasyon jandarma ekiplerince düzenlendi ve ünlüler serbest bırakılacak.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifade işlemleri tamamlanan 12 ünlü isim, kan örnekleri alınmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtilen ünlüler, burada ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
