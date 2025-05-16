İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 119 Torbacı Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan- İstanbul' operasyonlarında gözaltına alınan 119 torbacıdan 70'inin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Operasyonun hazırlıklarının 7 ay sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "432 Jandarma personeli, 55 Jandarma Asayiş Timi, 8 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği ve 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi" dedi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 119 torbacı yakalandı. 70'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 7 ay sürdü. Bu 7 aylık süreçte, İstanbul'da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. ve operasyona başladık.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan; 432 Jandarma personeli, 55 Jandarma Asayiş Timi, 8 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği ve 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."