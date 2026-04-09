Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 11 zanlı gözaltına alındı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişken, firari olan 2 kişi aranmaya devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin firari durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

