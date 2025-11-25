İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 71 Kilo Skunk Ele Geçirildi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 71 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler, Pendik'te belirlenen bir ev ve araca eş zamanlı operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda 71 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel