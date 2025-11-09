İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 1 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalandı. Operasyonda 637 uyuşturucu hap ile bir cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Maltepe'de yürütülen çalışmalarda, şüpheli Z.K.'nın (33) torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi'nde uyuşturucuların saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 637 uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel