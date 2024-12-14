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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-12 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ticareti suçlarının önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece, Fatih, Maltepe, Şişli ve Esenyurt'ta çalışma yapıldı.

Saha ve teknik analizler sonucu Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir evde kurulan serada uyuşturucu üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda Y.A'yı (33) yakalandı.

Evdeki aramada, parçalar halinde toplam 3 kilogram 680 gram Hint keneviri, farklı boyutlarda 14 Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan çok sayıda led ışık, bataryalar, hava filtresi, aspiratör, alüminyum folyo boruları, çadır ve bitki kimyasalları ele geçirildi.

Öte yandan Fatih, Maltepe, Şişli ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda da 2'si kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

İkamet ve şüphelilere yönelik aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 347 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 20 bin 270 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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