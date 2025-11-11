Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüphelinin yakalandığını ve 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ile 90 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokainin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarla 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, " İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
