İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 490,5 Kilogram Skunk ve 71 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Toplamda 9 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık."

