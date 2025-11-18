Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 490,5 Kilo Skunk ve 71 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 490,5 kilo skunk, 71 kilo eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 490,5 kilo skunk, 71 kilo eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 490,5 kilo skunk, 71 kilo eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 9 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." denildi. Ayrıca, operasyonlarda görev alan ekipleri tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
