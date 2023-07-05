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İstanbul'da Uyuşturucu Denetimi Yapıldı

İstanbul'da Uyuşturucu Denetimi Yapıldı

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İstanbul'da şehrin birçok noktasında yapılan uyuşturucu denetimlerinde araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

p>İSTANBUL'da şehrin birçok noktasında uyuşturucu denetimi yapıldı. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçe ve 20 ayrı noktada eş zamanlı uyuşturucu denetimi yaptı. Denetime, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ve Spor Şube ekipleri katıldı. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekilerin kimlikleri kontrol edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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