İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan denetimde, şüpheli araçlar tek tek durdurularak arandı. Denetimde ayrıca şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu denetimi: Araçlar tek tek durdurularak arandı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetim gerçekleştirildi. Denetime ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'daki uygulamada ise şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması kontrolleri yapıldı.