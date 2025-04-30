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İstanbul'da Usulsüz Çakar Kullanımına Cezai İşlem

İstanbul'da Usulsüz Çakar Kullanımına Cezai İşlem
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da usulsüz çakar kullanan bir aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini ve sürücüsüne toplam 155 bin 401 lira ceza verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.

Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya, "Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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