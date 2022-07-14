İstanbul'da üst geçitte yürüyen kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler

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İstanbul'da üst geçitte yürüyen kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'da üst geçitte yürüyen kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de üst geçitte soyunup bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

İstanbul Maltepe'de üst geçitte soyunup bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz'da şüpheli bir kişinin, Küçükyalı Mahallesi'ndeki Kadir Has Caddesi'ndeki üst geçitte bir kadına saldırdığı ve tacizde bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada, çıplak olan erkek şüphelinin, üst geçitte yürüdüğü sırada İ.Y. (25) isimli kadına arkadan saldırdığı, mağdurun direnmesi ve çevredekilerin yardım etmesi üzerine kıyafetlerini giyerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Olay yerine yakın noktada görülen şüpheli, polisleri fark edince binerek kaçmaya çalıştığı minibüste yakalandı.

Olayı cinsel saldırı amacıyla gerçekleştirdiği anlaşılan zanlı B.Ç. (25), "cinsel saldırı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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