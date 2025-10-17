İstanbul'da Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında 8 Test Pozitif Çıktı

İSTANBUL'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Testi pozitif çıkan isimlerin D.P., D.T., D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi.