İstanbul'da Ünlü Markaların Sahte Ürünlerine Operasyon

İSTANBUL'da ünlü markalara ait ürünlerin sahtelerini üreterek piyasaya süren iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi. Dünyaca ünlü markaların sahte çanta, valiz, ayakkabı, mont ve güneş gözlüklerine el konulurken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

5 BİN 437 ADET SAHTE ÜRÜNE EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Kaçak ürünlerin Fatih ve Güngören'de 4 ayrı iş yerinde üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda dünyaca ünlü markaların sahte çanta, mont, valiz, ayakkabı ve güneş gözlüklerine el konuldu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.