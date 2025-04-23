İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremler nedeniyle, yarın ve cuma günü İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özvar, katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Özvar, depremin meydana geldiği andan itibaren üniversite rektörleriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Prof. Dr. Özvar, aldıkları ilk bilgilere göre, üniversitelerde can kaybı veya yaralanma olmadığını, binalarda yapılan incelemelerde de hasara rastlanmadığını söyledi.

Kampüs güvenliğini temin ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Özvar, vatandaşların yerleşim yerlerine yakın kampüslerden istifade etmesi için rektörlerin gerekli çalışmaları yürüttüğünü, üniversitelerin vatandaşlara hizmet etmeye başladığını duyurdu.

Prof. Dr. Özvar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile temas halinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli bilgileri arz ettiklerini dile getirdi.

İstanbul'daki yurt kapasitesine dikkati çeken Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarla ilgili çalışma yürüttüğünü anlattı.

"Yarın ve öbür gün gerek vakıf, gerek devlet üniversitelerimizde eğitim öğretim tehir edilmiştir, tatil edilmiştir." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, bazı üniversitelerin vize döneminde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sınavlar devam ediyor. Bu deprem dolayısıyla, öğrencilerimizin psikolojik durumunu da hesaba kattığımızda, onların şu anda dışarıda bulunarak sınavlara hazırlanmaları gerçekten oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla, onlara bu konuda destek olabilmek adına böyle bir kararı aldığımızı ifade etmek isterim. Üniversitelerimizde herhangi bir sorun yok, ama bu psikoloji fevkalade önemli. Bu perşembe ve cuma günü inşallah İstanbul'da gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerimizde eğitim öğretim tatil edilmiştir."