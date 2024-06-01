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İstanbul'da Üniversite Öğrencisine Bıçaklı Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde üniversite öğrencisi A.Z'yi bıçakla yaralayan zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin teknik takip ve araştırmalar sonucunda yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde üniversite öğrencisi A.Z'yi bıçakla yaralayan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda, ihbarlar da değerlendirilerek yakalandığını belirtti.

Polisi tebrik ederek A.Z'ye geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Güncel

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