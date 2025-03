İstanbul'da Üniversite Öğrencilerinin Direniş Yürüyüşü

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İstanbul'da çok sayıda üniversite öğrencisi Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşup yürüyüşe geçti. "Bizim derdimiz memleketi bu hale getiren AKP ile... Halkın direnişine can olacağız" diyen gençler Taksim'e çıkmak için bir süre polisle müzakere etti. Barikat kurulup izin verilmeyince Saraçhane'ye yöneldi. Taksim Dayanışması'nın önemli isimlerinden Mücella Yapıcı da sosyal medyadan gençlere seslendi, "Bugünün Taksimi Saraçhane ve direnişte bulunduğunuz her yer" dedi.

Aralarında İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Medipol üniversitelerinin de bulunduğu üniversitelerden gençler saat 17.00 sıralarında Beşiktaş'ta buluştu. Andımızı okuyarak "AKP'den hesabı gençler soracak", "AKP gidecek biz geleceğiz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" ve "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde sloganları atan gençler açıklamalar yaptı.

Kendilerinin marjinalleştirilmeye çalışıldığını, küçük görüldüklerini belirten gençler "Bizim derdimiz AKP ile. Bizler AKP'ye karşı bir aradayız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikalarının emekçileri sefalete sürüklediğini, gericiliğin yurt genelinde kol gezdiğini vurgulayan gençler, "Haklı olduğumuzu biliyoruz, dimdik ayaktayız... Halkın direnişine tüm varlığımızla can olacağız" diye konuştular.

Beşiktaş'tan Kabataş'a sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gençler bir süre sonra Taksim'e yönelmek istedi. Ancak polislerle yapılan müzakere edildi. O anlarda da polis Taksim yönüne giden caddelere barikat kurdu. Yürüyüşe Meclisi Mebusan Caddesi üzerinden devam eden gençler Karaköy ve Galata Köprüsü üzerinden Saraçhane'ye gitti.

Mücella Yapıcı gençlere çağrıda bulundu

Aynı saatlerde, Gezi Parkı eylemlerinin önemli isimlerinden Taksim Dayanışması üyesi Mücella Yapıcı sosyal medyadan gençlere çağrı yaptı. Yapıcı, çağrısında şu ifadeler yer verildi:

"Canım gençler beni affedin. Yaşıma ve Taksim'i ve Gezi Parkını korumak için ödediğim/ödediğimiz bedellere verin. Bakın çok önemli bir sloganımız var. 'Her yer Taksim... Her yer Direniş' Bu sloganın anlamı önemli! Bugünün Taksimi Saraçhane ve direnişte bulunduğunuz her yer..."