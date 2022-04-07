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Üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

AA - Mehmet Kara - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu taşımada yaptığı yüzde 40 zam, bazı öğrenci grupları tarafından protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu taşımada yaptığı yüzde 40 zam, bazı öğrenci grupları tarafından protesto edildi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 40 zamma alkışlarla tepki gösterdi.

"Akbil basma turnikeden atla" ve "ulaşım hakkı engellenemez" sloganları atan grup, turnikelerden atlayarak metrobüse yürüdü.

Öte yandan Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında da bir araya gelen bazı öğrenciler, ulaşım zammına tepki gösterdi.

Bu arada, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanlığı üyeleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri dün farklı saatlerde Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında toplanarak, toplu ulaşıma yapılan zammın geri alınmasını istemişti.

Üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

Üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

AA / Mehmet Kara - Güncel

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