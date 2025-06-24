İstanbul'da 'Ümraniye'den Gazze'ye bir nefes' söyleşisi düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ile Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu işbirliğiyle, " Ümraniye'den Gazze'ye bir nefes" söyleşisi gerçekleştirildi.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "Gazze'yi kalbimizin en iyi köşesinde saklamamız, daima hatırlamamız, hiçbir zaman unutmamamız lazım. 20 aya yaklaştı, zulüm devam ediyor, inşallah bunun sonunda bereket olacak. Ama Müslümanlar dağınık, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretlerini az çok hepimiz takip ediyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak çok ciddi gayretleri var. İnşallah Mevla'm bir kapı açarak bunun sonunu iyi yapacak diye ümidimiz var." diye konuştu.

Platform Başkanı Fatih Tuğra Doruk ise 24 Haziran 2024'te Bursa Orhangazi'de kurdukları platformun, bir yıl içinde 48 ilde 59 program yaptığını söyledi.

Ümraniye'den Gazze'ye nefes olmak adına bugün 59'uncu programı Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle düzenlediklerini belirten Doruk, şöyle devam etti:

"7 Ekim 2023'ten bu yana 626 günlük bir soykırım süreci yaşanıyor. Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu olarak diyoruz ki, gönül coğrafyamız 81 ilden büyüktür. 107 yıl önce bize ait olan Filistin bölgesini yeniden hatırlara getirerek Anadolu'dan Gazze'ye bir nefes olmamız lazım. Dünyada bir üçüncü dünya savaşının gerçekliğinin olduğunu idrak ederek, Anadolu insanına bir kıvılcım yakmaya çalışıyoruz."

Etkinliğe, davetliler ve vatandaşlar katıldı.