İstanbul'da uluslararası uyuşturucu karteline operasyon: 34 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Interpol Kırmızı Bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekkers'in suç grubuna yönelik 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 10 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini yönettiği iddia edilen kartelin ikinci adamı ve Lijdekkers'in ortağı olduğu iddia edilen 'Balina' lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün MASAK ile iş birliği halinde, İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan Hollandalı "Bello Jos" lakaplı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekkers'in suç gurubuna yönelik 13, 23 ve 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 10 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini yönettiği iddia edilen kartelin, ikinci adamı ve Likdekkers'in ortağı olduğu iddia edilen "Balina" lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix'in de aralarında bulunduğu toplam 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve dünya çapında 10 milyar dolarlık uyuşturucu traiğine yöneten kartelin Türkiye'deki uzantılarına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçları bugün İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlık açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la iş birliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır.

Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99,9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5 milyon 785 bin euro, 1 milyon 733 bin ABD doları 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1,1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.

23 Haziran 2023 tarihinde, firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda; aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalanmıştır. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

25 Haziran 2023 tarihinde devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda Leijdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konulmuştur. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştır."

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KARTELİNİN TÜRKİYE BAĞLANTISI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ NACİ Y. ÜZERİNDEN SAĞLANMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de söz konusu operasyonlara ilişkin basına bilgi verdi ve operasyonlara ilişkin görseller paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Güney Amerika ve Avrupa arasındaki kokain trafiğini yöneten en önemli isimlerde olan ve İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Joseph Johannes Lijdekkers'in 2 yıl önce Türkiye ile bağlantıları tespit edilmiş ve ardından çalışmalar genişletilmişti. MASAK ile de iş birliği yapılan çalışmalarda uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye'deki bağlantısının suç örgütü lideri Naci Y. üzerinden sağlandığı anlaşılmıştı.