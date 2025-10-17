Haberler

İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu Düzenlendi

Küresel atık sorununa çözüm arayışları kapsamında gerçekleştirilen forumda, sıfır atık hedefleri için şehirlerde atık yönetim politikalarının önemi vurgulandı. Uzmanlar, yerel toplulukların katılımının ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının gerekliliğine dikkat çekti.

İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda, küresel atığın büyük kısmını üreten kentlerde sıfır atığın gerçeğe dönüşmesi için gereken politikalar ve işbirlikleri ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğinde yapılan forumda "Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Yerel Yönetimler İçin Sürdürülebilirlik Konseyi (ICLEI) Döngüsel Kalkınma Başkanı Magash Naidoo'nun üstlendiği panele, Arjantin'in Vicente Lopez Belediyesi Çevre Direktörü Gabriel Vannelli, UN-Habitat Yürütücü Direktör Ofisi New York İrtibat Ofisi Yardımcı Direktörü Andre Dzikus konuşmacı olarak katıldı.

Vannelli, atık yönetiminde başarının teknoloji veya yatırımlardan ziyade vatandaşların sürece katılımına bağlı olduğunu vurgulayarak, Buenos Aires yakınlarında yürüttükleri projeyle şehirde 100 bin tondan fazla organik atığın dönüştürüldüğünü söyledi.

Yerel toplulukların çevre bilincini artırmak amacıyla evde, mahallede ve meydanlarda kompost yapımı üzerine eğitim ve ekipman desteği sağladıklarını anlatan Vannelli, "Artık çöplüklerimizde 100 bin ton daha az atık var." dedi.

Vannelli, kompost işleminin aynı zamanda metan salımını da önlediğini belirterek, "On yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak, şehirleri merkeze alan politikalar geliştirmeliyiz"

Dzikus, şehirleşmenin küresel ölçekte hızla arttığını belirterek, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağını ifade etti.

Bunun 2,5 milyar insanın kırsaldan kente göç etmesi anlamına geldiğini aktaran Dzikus, "Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak, şehirleri merkeze alan politikalar geliştirmeliyiz." dedi.

Dzikus, her yıl 2,2 milyar ton kentsel atık üretildiğini hatırlatarak, bunun yaklaşık yüzde 70'inin uygunsuz biçimde bertaraf edildiğini dile getirdi.

Atıkların çevreye karışmasının, karbon emisyonlarını artırdığına işaret eden Dzikus, sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminde sistematik çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
