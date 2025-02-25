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İstanbul'da Uluslararası Sanat Sergisi Açıldı

İstanbul'da Uluslararası Sanat Sergisi Açıldı
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İstanbul'da Çin, Türkiye ve İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki kültürel bağları sergileyen uluslararası sanat sergisi açıldı. Sergide 34 sanatçının 100'e yakın eseri yer alıyor.

İSTANBUL, 25 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da Çin, Türkiye ve İpek Yolu üzerinde bulunan diğer ülkeler arasındaki kültürel bağlara ışık tutan uluslararası sanat sergisi pazartesi günü açıldı.

Sergide Çin, Türkiye, Rusya, İran ve Özbekistan'dan 34 sanatçının 100'e yakın eseri sergileniyor.

Sergi aynı zamanda katılımcı ülkelerin zengin kültürel mirasını ortaya koyan kaligrafi, resim, heykel ve halı sanatı gibi çok farklı sanatsal esere de yer veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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