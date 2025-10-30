Haberler

İstanbul'da Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi Düzenlenecek

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek zirve, Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. 'Gazze'nin Geleceği' temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğe birçok ulusal ve uluslararası yetkili, sivil toplum temsilcisi ve akademisyen katılacak.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 11 ve 12 Kasım'da İstanbul'da "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi" düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Gazze'nin Geleceği" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası yetkili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucusu, akademisyen, medya temsilcisi ve davetli katılacak.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin, insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, zirvenin mazlum Gazze halkına destek sağlamayı ve enkaza dönüşen bölgedeki hayatın yeniden inşasına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

Zirvenin, insani söylemleri birleştiren pratik ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacağını vurgulayan Turan, zirvenin, Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın öncelik ve ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir kalkınma ve kurtarma yol haritası oluşturmayı, insani yardım, medya ve finans kuruluşları arasında somut dayanışmayı sağlayacak küresel bir platform kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Turan, zirvede halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir kaynakların temini, etkili ve kalıcı insani müdahalelerin güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası ortaklıkların kurulmasının, insani yardım kuruluşları ile resmi kurumlar arasında entegre koordinasyon sağlanarak çabaların birleştirilmesinin ve insani etkinin maksimize edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

TDV'nin zirve aracılığıyla Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirten Turan, bu hedeflere stratejik projeler ve ortaklıklarla etkili şekilde ulaşmanın planlandığını ifade etti.

Turan, 2 gün sürecek uluslararası zirvenin düzenlenmesinin, Türkiye'nin Filistin halkına yönelik insani ve ahlaki sorumluluğunun bir yansıması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
