İSTANBUL'DA ULAŞIMDA ÖĞRENCİ ZAM FARKINI İBB KARŞILAYACAK (1) - Haberler

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İSTANBUL'DA ULAŞIMDA ÖĞRENCİ ZAM FARKINI İBB KARŞILAYACAK (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA ULAŞIMDA ÖĞRENCİ ZAM FARKINI İBB KARŞILAYACAK (1)

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü. Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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