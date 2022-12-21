İstanbul'da Ulaşıma Zam Asgari Ücret Belirlenemediği İçin Ertelendi

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'da toplu taşımaya 2023 yılında geçerli olacak zamlı tarifeyi belirlemek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gündeme gelen teklif ertelendi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinden sonra aralık ayı içerisinde olağanüstü toplanarak, yeni yılda uygulanacak toplu taşıma ücretlerini belirleyecek.

İBB UKOME toplantılarının aralık ayı oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında yapılan oturumda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum" teklifinde bulundu.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.