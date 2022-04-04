İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi - Haberler

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İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

AA - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Minibüs, Taksi, Güncel, Haberler

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