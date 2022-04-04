İstanbul'da ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi bir kez daha reddedildi, İmamoğlu'ndan anında tepki geldi - Haberler

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İstanbul'da ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi bir kez daha reddedildi, İmamoğlu'ndan anında tepki geldi

AA - Berk Özkan - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi. Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi. Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.

İMAMOĞLU'NDAN JET TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan karara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, "İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Berk Özkan - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Minibüs, Taksi, Güncel, Haberler

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