İstanbul'da Ukraynalı Gruplardan Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Eylem

İstanbul'da Ukraynalı bir grup, "Rusya'nın saldırılarını sonlandırması ve esirlerin serbest bırakılması" talebiyle eylem yaptı.

Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda toplanan gruptakiler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıdı. Etkinliğe, esir yakınları ile takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Ukraynalı askerler de katıldı.

Ukrayna Ulusal Marşı'nın okunduğu etkinlikte açıklama yapan Ukrayna Esir Yakını Derneği temsilcisi Svitlana Lyashko, Rusya tarafından alıkonulan esirlerin yakınları olarak seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Lyashko, yakınlarını umutla beklediklerini dile getirerek, "Biz buraya acımız ve umudumuzla geldik. Hepimiz eşimizi, babamızı ya da erkek kardeşimizi bekliyoruz. Dünyaya savaşın hala bitmediğini hatırlatmak istiyoruz. Yakınlarımız hala esir. Biz onları her fırsatta anmaya, onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Her biri özgür kalana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, yürütülen diplomatik görüşmelerde etkili ve sözü geçen bir ülke olduğunu vurgulayan Lyashko, "Lütfen esirlerimizin tutulduğu yerlere uluslararası heyetlerin erişimi konusunda Rusya'ya baskı yapın. Esir değişimini destekleyin. Çünkü esaret öldürüyor. Türkiye'nin daha önceki esir değişimi görüşmelerinde gösterdiği katkıyı biliyoruz ve minnettarız. Bu desteğin devam etmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Esir asker yakını Alona Voronika da kayıp yakınlarına dair bir bilgiye ulaşamadıklarını belirterek, "Bu belirsizlik can yakıyor ama umudumuzu kaybetmedik. Elinizdeki tüm imkanlarla bize destek olun. Bugün buraya, onların bir gün evlerine dönebileceğine dair inancımızla geldik." dedi.

Esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Ukraynalı askerlerden Denys Andrianov, yaklaşık bir yıl önce Rusya tarafından yaralı halde esir alındığını anlatarak, "Kolumda, bacağımda şarapnel parçaları vardı. Çok zor günler yaşadım. Savaş bitsin ve esir alınanlar benim gibi serbest bırakılsın." sözlerini sarf etti.

Andrianov, esirlerin serbest bırakılması konusunda Türkiye'den yardım istediklerini vurguladı.

Zbovdut Hennodis de Rus askerlerince 22 ay esir tutulduğunu aktararak, "Annemin Yunan, babamın ise Tatar kökenli olması nedeniyle 8 Şubat 2024'te serbest bırakıldım. Ancak hala Rusların elinde çok sayıda esir var. Türkiye'nin bu konuda bize destek olacağına inanıyorum." diye konuştu.