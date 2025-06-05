İstanbul'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
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İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri, başkan vekillerini seçmek üzere 11 Haziran'da toplanacak.

İstanbul Valiliği, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından söz konusu belediye meclislerinin, belediye başkan vekillerini seçmeleri için 11 Haziran'da toplanmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/615 sorgu sayılı kararıyla, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/895 sorgu sayılı kararıyla, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/337 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Bu kişilerin İçişleri Bakanlığının 5 Haziran 2025 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği, Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin belediye başkanı vekillerini seçmek üzere 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." denildi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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