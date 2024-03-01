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İstanbul'da Tüzel Şirketlere Ait Çekleri Çalan Kadın Tutuklandı

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İstanbul'da tüzel şirketlere ait çekleri çalarak üzerlerinde değişiklik yaptıktan sonra yeniden piyasaya sürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

? İstanbul'da tüzel şirketlere ait çekleri çalarak üzerlerinde değişiklik yaptıktan sonra yeniden piyasaya sürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasada faaliyet gösteren bazı tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takip neticesinde çeklerin, 6 ilde 19 suçtan arama kaydı bulunan A.C. tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Şüpheli kadının yakalanmamak için kullandığı kardeşine ait kimlikteki fotoğrafa benzeyebilmek amacıyla kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı tespit edildi.

Beyoğlu'ndaki bir adreste ikamet ettiği belirlenen A.C. operasyonla yakalandı. Adresteki aramada farklı şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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