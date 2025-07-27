Milli Savunma Bakanlığınca, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, program kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Mehmet Ali'nin anıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Aziz vatanımız için canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Vatan sizlere minnettar." ifadeleri kullanıldı.