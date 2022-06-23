İstanbul'da Türkiye-Çin Ekonomik İş Birliği Toplantısı düzenlendi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Türkiye ve Çin'in gelişen iki ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ve Çin'in yeni gelişen piyasa ekonomisinde yapacağı iş birliği sadece iki ülkenin faydasına olmayacak, aynı zamanda tüm dünya ve bölge ülkelerinin de yararına olacak." dedi.

Liu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Çin Ekonomik İş Birliği Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ve bölgesel çatışmaların uluslararası sistemi öngörülmeyen bir düzleme doğru götürdüğünü ve bunun da tüm dünyada güvenlik ve yönetişim eksikliği sorununa neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem uluslararası hem de bölgesel olarak önemli etkilere sahip olduğunu belirten Liu, mevcut uluslararası konjonktürde el ele vererek iş birliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Liu, Çin pazarına erişimi kolaylaştıracaklarını, adil rekabeti ilan edeceklerini, ticaret ve yatırım serbestliği sağlayacaklarını kaydetti.

Çin'in dış ticarete ve yatırıma açık kapısını uluslararası bir seviyeye taşıyacaklarını söyleyen Liu, şöyle devam etti:

"Çin'de iş ortamlarını daha çok iyileştireceğiz. Türkiye dahil tüm ülkelerden gelen şirketlerin Çin'de yatırım yapması, Çin pazarına girmesi sağlanacak. Birlikte gelişmek için tüm yatırımcıları davet ediyoruz. Türk yatırımcılar, Çin ile iş yapmaya büyük önem veriyor."

Geçen yıl Türkiye-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı olduğunu hatırlatan Liu, bu 50 yıllık süreçte Çin'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini kaydetti.

Büyükelçi Liu, "Çin artık Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. 2021'de ikili ticaret hacmi 35,9 milyar dolar oldu. İki ülkenin stratejik iş birliği giderek derinleşiyor." ifadesini kullandı.

Liu, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye ile Çin arasında verimli sonuçlar elde edildiğini, Orta Koridor ile Çin'den gelen malların İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşacağını vurguladı.

Salgın döneminde de iki ülkenin aşı konusunda iş birliği yaptığını hatırlatan Liu, "Bu konudaki ortaklık da iki ülke ilişkilerinin en somut ve parlak iş birliği oldu. Son yıllarda iki ülke arasındaki e-ticaret ve yüksek teknoloji sektörü gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Dijital İpek Yolu inşası için Çin'in iş birliği yapacağı önemli ülkelerden biri de Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Çin'in gelişen iki ülke olduğunun altını çizen Liu, "İki ülkenin yeni gelişen piyasa ekonomisinde yapacağı iş birliği sadece iki ülkenin faydasına değil aynı zamanda hem dünya ülkelerinin hem de bölge ülkelerinin yararına olacak." diye konuştu.