İstanbul'da Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları Düzenleniyor
İstanbul'da, bugün Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı 10.45'te ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı 12.30'da yapılacak.
Türkiye-ABD- Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel