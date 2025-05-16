İstanbul'da Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları Düzenleniyor

İstanbul'da Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları Düzenleniyor
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İstanbul'da, bugün Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı 10.45'te ve Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı 12.30'da yapılacak.

Türkiye-ABD- Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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