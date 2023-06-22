İstanbul'da turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan bir şoförün, yine emniyet kemeri takmadan, yola devam ettiği görüldü.