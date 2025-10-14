İstanbul'da Turistlerin Paralarını Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da para bozdurmak isteyen turistlerin paralarını kontrol ediyormuş gibi yapıp el çabukluğuyla çalan, İran uyruklu 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler yaptıkları hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih, Topkapı Caddesi'nde Lübnan uyruklu turist Y.K.'nın bin 400 dolar parası,'Tırnakçılık' yöntemini kullanan şüpheliler tarafından çalındı. Şüphelilerin para bozdurmaya çalışan turistin elindeki paraları kontrol eder gibi yaparken, el çabukluğuyla çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin peşine düştü. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin İran uyruklu K.A.(56), A.A.(27) ve S.K.(25) olduğu belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin 3 Mart 2025 tarihinde Fatih'te mağdur turist S.S.'nin 4 bin dolarının çalınması, 9 Nisan 2025 tarihinde yine Fatih'te turist S.B.S.'nin 500 Euro'sunun çalınması, 10 Kasım 2024 tarihinde turist H.O.'nun bin 400 dolar parasının çalınması ve 20 Temmuz 2024 tarihinde mağdur M.A.'nın bin 400 dolarının çalınması olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.