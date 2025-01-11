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İstanbul'da Turistleri Hedef Alan Suç Çetesi Operasyonu: 21 Tutuklama

İstanbul'da Turistleri Hedef Alan Suç Çetesi Operasyonu: 21 Tutuklama
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İstanbul'da, turistlerin paralarını dolandırmak amacıyla hareket eden bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı, bunlardan 21'i tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da, bazı taksi şoförleriyle hareket eden ve turistlerin paralarını tırnaklama yoluyla çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon sonucu 21 kişi tutuklandı.

Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ve taksicilerle birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını "geçerliliğini kontrol etme" bahanesiyle alıp tırnaklama (avuç içerisinde saklama) yoluyla çaldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheliden 21'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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