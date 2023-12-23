İstanbul'da turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon: 93 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde turistleri mekanlarına çeken dolandırıcıların yüksek fiyatlı hesap getirip ödemeyenleri de darp ettiği ortaya çıktı. Eğlence mekanı sahiplerinin liderliğini yaptığı organize suç örgütlerine yönelik 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yüksek hesap çıkarmak suretiyle; Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.' nin sahibi olduğu Taksim Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.'nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.'nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.'nın sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club, Murat Ö. ve Yaşar Y.'nin sahibi olduğu Happy's Club isimli iş yerlerlerinde yağma suçunu işledikleri tespit edildi.

Liderliğini eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik dün İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Çanakkale, Iğdır, Van, Siirt, Antalya, Muş, Bitlis ve Batman olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.